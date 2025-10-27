Суд назначил россиянке Мароти 2 года колонии за сожжение паспорта
Фото: [Верховный суд РФ в Москве/Медиасток.рф]
В Санкт-Петербурге суд вынес приговор девушке, которая сожгла паспорт Российской Федерации и записала это на видео. По решению суда она отправится в колонию-поселение на два года. Об этом информирует объединенная пресс-служба городских судов.
В ходе расследования установлено, что Мароти, занимая должность администратора интернет-группы и ведя в ней видеотрансляции, намеренно подожгла паспорт. В процессе она использовала нецензурную лексику, выражая положительное отношение к уничтожению документа и изображенного на нём государственного символа Российской Федерации.
«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александры Мароти. <...> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении», — говорится в сообщении.
