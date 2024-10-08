Главы стран СНГ призвали не допускать возрождения фашизма и нацизма

Акты вандализма, осквернения захоронений и мемориалов, а также возрождение фашизма и нацизма нужно пресекать. Такие пункты и призыв включили главы стран СНГ в Обращении к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в ВОВ. Об этом пишет ТАСС.

Пресечение случаев экстремизма и вандализма, милитаризма, а также противодействие фашизму и нацизму назвали одними из важнейших вопросов в нынешних реалиях. Именно с этим в свое время боролись предки — герои ВОВ. Как подчеркнули главы стран СНГ, важно также противостоять попыткам развязывания новой мировой войны, что в современном мире пытаются делать некоторые страны.

«Тяжелейшая из войн в истории человечества победоносно завершилась в мае 1945 года во многом благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию наших народов. Боевое братство и трудовой подвиг обеспечили Победу в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что, пройдя через все испытания, народы наших государств внесли неоценимый вклад в достижение окончательной Победы над фашизмом», — подчеркнули в документе.

Главы стран СНГ признали факты изгнания и истребления нацистами мирного населения. Деяния приговором Международного военного трибунала были признаны преступными. Подчеркнули, что важно не допускать повторения этого сценария.

Ранее Лукашенко заявил, что историческая правда о ВОВ мешает геополитическим неправомерным планам Запада.