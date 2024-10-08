Во время саммита СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о том, что геополитические планы стран Запада не могут до конца реализоваться из-за исторической правды о Второй мировой войне.

Об этом во вторник вечером, 8 октября, пишет РИА Новости. По словам Лукашенко, в некоторых странах освобожденной Европы до сих пор чествуют легионеров СС, памятники освободителям оскверняются или сносятся, а по улицам ходят неонацисты.

Жителей Европы, по мнению белорусского президента, просто заставили забыть правду о войне, в частности, правду о героизме советского народа – именно она препятствует воплощению долгосрочных планов стран Запада.

Напомним, ранее в Германии заявили о том, что третьего минского соглашения по Украине ожидать не стоит.