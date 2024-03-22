Даже если Польша и Франция решат поддержать Украину напрямую и введут свои войска в зону конфликта, то они не смогут одолеть ВС РФ. Так считают китайские политологи, их мнение привело издание Global Times.

Если французские и польские подразделения прибудут на Украину в качестве подкреплений, то они не сумеют оказать сильное влияние на ход боевых действий. Максимум, что им будет доступно, это усиление оборонительной линии ВСУ.

«Подкрепление из таких стран, как Франция и Польша, не способно победить российские войска и вернуть утраченные территории», - указали эксперты.

Один из политологов, Цуй Хэн, считает, что очень большое влияние на ход украинского конфликта окажут итоги президентских выборов в Соединенных Штатах. Если Запад не сможет помешать России одерживать победы, то ему просто придется смириться с текущей ситуацией. Но ввод войск НАТО на Украину в любом случае приведет к «ужасающей эскалации».

Ранее высокопоставленный немецкий военный Гройер указал на невозможность заморозки украинского конфликта. По его мнению, ни к чему хорошему это не приведет, и впоследствии боевые действия обязательно продолжатся.