Год помогал по хозяйству, чтобы совершить зверство: раскрыты детали убийства девятилетней Кати в ДНР

Выяснилось, что в 2024 году бывший заключенный дезертировал из воинской части и нашел убежище у бабушки девочки, которая проявила к нему жалость. Алексей выполнял различные работы по хозяйству: помогал в огороде, заготавливал сено и ремонтировал ограду.

Доверие он завоевал довольно быстро, избегая подробностей о себе. Он ограничивался информацией о том, что родом из России, у него есть жена и двое детей.

5 сентября бабушка забрала Катю из школы и отлучилась по делам. По возвращении она не обнаружила ни внучки, ни Чумаченко, ни его вещей.

Мать, бабушка, тетя и другие члены семьи вместе с соседями организовали самостоятельные поиски. Поняв, что их усилия недостаточны, они обратились в полицию. Начались масштабные поисковые мероприятия с участием сотен сотрудников спецслужб и добровольцев, которые прочесывали территорию вокзалов и приграничные зоны.

7 сентября убийцу обнаружили с помощью беспилотника при попытке скрыться.

Родные Кати были готовы заплатить любую сумму, но преступник не выдвигал требований о выкупе. Он похитил девочку и совершил над ней ужасные злодеяния: зажимал рот, бил кулаками и в конце концов задушил. Тело девочки Чумаченко бросил в реку, замаскировав ветками.

«Она просто вся синяя была, неузнаваемая. Убил и кинул в речку. Полтела было в речке. Благо что у нас такая речка, знаете, воды нигде нет на Донбассе. Пересохла, полтела было в воде, а головка, шея девочки», — рассказала родственница.

Лишь после трагедии семья узнала от полиции, что Чумаченко был ранее судим за убийство и провел в заключении 11 лет. Сейчас близкие девятилетней Кати испытывают глубокую скорбь.

Ранее сообщалось, что убийцу девятилетней девочки в ДНР два года считали погибших героем СВО.