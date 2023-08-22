Годовалую девочку экстренно госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье

Годовалая девочка, которую накануне экстренно госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения, передает ТАСС .

В региональном Минздраве рассказали, что пострадавшей оказали первую помощь, сейчас ребенок продолжает находиться под наблюдением врачей.

Накануне издание Mash сообщало, что инцидент произошел в селе Захарово. Змея, по информации журналистов, укусила девочку за голень, когда та играла в траве. По предварительным данным, это была гадюка.

Ранее сообщалось, что змея укусила трехлетнего ребенка в подмосковной деревне Демихово.