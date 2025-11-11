Годы страха в Волгограде: суд над отцом, державшим детей в состоянии террора

Житель Тракторозаводского района предстанет перед судом по обвинению в многолетних истязаниях собственных малолетних детей. Уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по региону.

Как установили следователи, в отношении детей — дочери 2011 года рождения и сына 2013 года рождения — на протяжении нескольких лет систематически применялось жестокое насилие. По версии обвинения, их отец избивал их руками, ногами и подручными предметами, а также подвергал психологическому давлению, унижая и подавляя их волю. Дети жили в атмосфере постоянного страха и беспомощности.

Пресечь многолетний кошмар помогла бдительность медиков. Один из несовершеннолетних обратился за медицинской помощью, и врач, обнаружив на теле ребенка многочисленные травмы, характер которых не оставлял сомнений в их насильственном происхождении, немедленно уведомила полицию.

Узнав о начале проверки, обвиняемый попытался скрыться от правосудия. Он сел в междугородний автобус, следовавший в одну из стран СНГ, однако был оперативно задержан правоохранительными органами. Теперь ему предстоит ответить перед судом за содеянное.

