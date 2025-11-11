Суд в Якутске назначил наказание матери за смерть троих детей по неосторожности

25-летняя жительница Абыйского района осуждена за гибель троих детей в результате пожара. Приговором Якутского городского суда она признана виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщил портал ЯСИА.

Как установило судебное разбирательство, трагедия произошла 20 сентября 2024 года. Женщина оставила троих своих малолетних детей — 2021, 2022 и 2024 годов рождения — одних в квартире на улице 50 лет Советской Армии, чтобы сходить в магазин. В нарушение правил безопасности, в зоне доступа детей она оставила зажигалку.

В ее отсутствие старший из детей, трехлетний ребенок, воспользовался зажигалкой и устроил возгорание в жилой комнате. Спасти малышей не удалось — все трое погибли в огне.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, без исследования всех доказательств, поскольку подсудимая полностью признала свою вину. При определении меры наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств. Среди них — положительные характеристики, отсутствие судимости, раскаяние и то, что на ее попечении остается еще один малолетний ребенок.

В итоге суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Оглашенный приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что в Омске осудили школьницу на 1,5 года за убийство новорожденного сына.