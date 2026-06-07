Голая москвичка проломила крышу виллы в Таиланде

В Таиланде голая 25-летняя россиянка рухнула с третьего этажа на крышу соседней виллы, проломив ее. После падения девушка получила травмы, перестала говорить, не узнает окружающих и была арестована полицией за незаконное проникновение и нанесенный ущерб. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Mash.

Инцидент произошел в комплексе «Патак Вилла — 2». По данным Telegram-канала, пострадавшая — уроженка Москвы, которая проживала через дорогу от места происшествия.

В результате падения россиянка заработала раны и ссадины. Последующие четыре дня женщина провела в антисанитарных условиях, лишилась способности говорить и перестала узнавать кого-либо из близких.

Родственники выдвигают две основные версии случившегося. По их мнению, девушка либо употребила запрещенные препараты, либо стала жертвой нападения. Кроме того, незадолго до трагедии она якобы едва не устроилась на работу к наркоторговцам.

Местные власти предъявили российской туристке обвинения в незаконном проникновении в чужую недвижимость и нанесении имущественного ущерба. Медики продолжают оценивать ее состояние, однако полной картины произошедшего пока нет.

Ранее сообщалось, что туристка из России выпила вино на Бали и впала в кому.