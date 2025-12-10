Голос из пучины: главная улика по делу об Ан-22 поднята со дна водохранилища

В Ивановской области продолжаются работы на месте катастрофы военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей». Как сообщило издание IvanovoNews со ссылкой на информированный источник, спасателям удалось обнаружить бортовой самописец («черный ящик») в акватории Уводьского водохранилища, куда упала машина.

Ситуация на месте трагедии остается сложной. По данным того же источника, на берег начали выносить фрагменты тел погибших. В настоящее время в районе падения специалисты экстренных служб разворачивают боновые заграждения.

Эти меры направлены на предотвращение возможного загрязнения водоема авиационным керосином. Как отмечается, общая емкость топливных баков самолета Ан-22 может достигать 127 600 литров, что создает серьезную экологическую угрозу для водохранилища.

Операция по поиску обломков, тел жертв и расследованию причин катастрофы продолжается.

