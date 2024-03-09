Голубев: ПВО отразила массовую атаку БПЛА на Таганрог

Российские системы ПВО отразили массовую атаку вражеских БПЛА в Таганроге в ночь на 9 марта. Последствия происшествия на земле в данный момент уточняются. Соответствующее заявление сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев в официальных социальных сетях .

В своем посте глава региона сообщил, что силами отечественных ПВО была отражена массированная атака вражеских дронов в городе Таганроге. Последствия данной атаке на земле в данный момент уточняются, добавил Голубев.

Накануне сообщалось, что двое человек погибли в результате атаки украинских ВС на Белгородскую область.