Голубев: в Миллеровском районе Ростовской области упал вражеский БПЛА, начался пожар

Беспилотный летательный аппарат сбит в ночь на воскресенье, 22 сентября, в Миллеровском районе Ростовской области, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы региона, без последствий не обошлось: из-за падения обломков дрона противника загорелась сухая растительность на земле. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил Голубев.

«Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения», — приводится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 100 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией России за прошедшую ночь.