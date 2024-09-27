Голубев: ВСУ предприняли попытку атаковать Новошахтинск в Ростовской области
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Российские боевые расчеты противовоздушной обороны засекли в небе над городом Новошахтинск, что в Ростовской области, беспилотник ВСУ. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона Василий Голубев.
В результате работы ПВО боевой вражеский дрон был ликвидирован, обошлось без пострадавших и повреждений на земле, отметил глава региона.
«Силами ПВО был сбит беспилотник в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших нет», — губернатор региона Голубев.
В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила два украинских БПЛА над территорией Белгородской области.