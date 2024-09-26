Минобороны: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над территорией Белгородской области

Киевский преступный режим под вечер четверга, 26 сентября, предпринял попытку атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, в небе российскими боевыми расчетами противовоздушной обороны были зафиксированы и уничтожены два вражеских дрона.

«Около 21.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат сбит в Миллеровском районе Ростовской области. В результате падения обломков БПЛА загорелась сухая растительность на земле.