Минобороны: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над территорией Белгородской области
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Киевский преступный режим под вечер четверга, 26 сентября, предпринял попытку атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Как отметили в оборонном ведомстве, в небе российскими боевыми расчетами противовоздушной обороны были зафиксированы и уничтожены два вражеских дрона.
«Около 21.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат сбит в Миллеровском районе Ростовской области. В результате падения обломков БПЛА загорелась сухая растительность на земле.