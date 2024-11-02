Экс-полковник СБУ назвал самое опасное для ВСУ направление на фронте

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олега Старикова считает, что обострение ситуации на Южнодонецком направлении стало самым серьезным фронтом для ВСУ. Об этом он заявил в интервью журналисту Василию Голованову.

По словам Старикова, российские войска активно продвигаются вперед, создавая угрозу окружения для украинских позиций. Он отметил, что в результате наступления ВС РФ кураховские укрепления могут оказаться в окружении, что приведет к оперативному кризису в рядах ВСУ.

«Я бы выделил не сколько Кураховское и Покровское, сколько Южнодонецкое или Угледарское (сейчас его еще называют Константинопольское) направление, — это самое опасное направление. <…> Они (ВС России. — Прим. ред.) там быстро продвигаются», — отметил он.

Стариков отметил, что такое сценарий может серьезно осложнить работу украинских сил и изменить баланс в регионе.

Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов подтвердил информацию о прогрессе российских войск на Южнодонецком направлении. Он сообщил, что российские войска продвигаются севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, что вызывает обвал линии фронта противника.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что ВС РФ наращивают наступательные действия на нескольких направлениях, включая Южнодонецкое и Харьковское. По его словам, в зоне СВО произошел перелом.