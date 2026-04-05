Госавтоинспекция предупредила водителей о скользких дорогах в Московском регионе
Госавтоинспекция: столбики термометров могут опуститься до -3 градусов
В Московской области и Москве в ближайшую ночь прогнозируется понижение температуры до минус 3 градусов, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, резкое колебание температуры создает условия для появления тонкого ледяного слоя на дорожном покрытии, особенно в утренние часы и на участках с повышенной влажностью.
В связи с этим автомобилистам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность за рулем: снижать скорость движения, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать возможное ухудшение сцепления колес с дорогой.
Специалисты напоминают, что даже при отсутствии видимого снега или льда дорожное покрытие может оставаться скользким, особенно на мостах, эстакадах и в затененных участках дорог.
