Госавтоинспекция предупредила водителей о скользких дорогах в Московском регионе

В Московской области и Москве в ближайшую ночь прогнозируется понижение температуры до минус 3 градусов, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, резкое колебание температуры создает условия для появления тонкого ледяного слоя на дорожном покрытии, особенно в утренние часы и на участках с повышенной влажностью.

В связи с этим автомобилистам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность за рулем: снижать скорость движения, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать возможное ухудшение сцепления колес с дорогой.

Специалисты напоминают, что даже при отсутствии видимого снега или льда дорожное покрытие может оставаться скользким, особенно на мостах, эстакадах и в затененных участках дорог.

