Госдума готовит удаленное правосудие: для скрывающихся за границей преступников вводят санкции внутри страны

Госдума готовит законопроект, который позволит вводить санкции против россиян, скрывающихся за границей от уголовного или административного наказания. Ограничения затронут имущественные и финансовые права. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают новый механизм воздействия на граждан, которые, будучи признаны виновными, пытаются избежать ответственности, находясь за пределами России. Инициатива касается шести конкретных статей КоАП, включая дискредитацию армии, деятельность в статусе иностранного агента и призывы к санкциям.

Список возможных ограничений обширен. Для таких лиц могут заблокировать регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, приостановить действие водительских прав и регистрацию на недвижимое имущество. Также им грозит отказ в получении кредитов, приостановка лицензий и запрет на совершение сделок по доверенности. Фактически, государство создает правовой барьер, который лишает беглецов возможности управлять активами и вести дела в России дистанционно.

