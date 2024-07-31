Госдума может отменить запрет на пользование гаджетами участниками спецоперации

Комитет Государственной Думы по обороне рекомендовал парламентариям признать утратившим силу закон о наказании для военнослужащих, которые пользуются гаджетами в зоне СВО. Об этом сообщили РИА Новости .

В данный момент за пользование смартфонами и другими гаджетами в зоне специальной операции наступает дисциплинарная ответственность. Каждый военнослужащий, уличенный в нарушении, может быть подвергнут аресту. Депутаты рассмотрели этот закон и предложили видоизменить его. По новым положениям, это правило не должно действовать в отношении тех, кто пользуется гаджетами в служебных целях.

«Не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей», - такую новую трактовку закона предложили парламентарии.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон о регуляции майнинга в России. Теперь этот процесс разрешен юридическим лицам, а также тем, кого вносят в специальный реестр. Обычные люди смогут майнить криптовалюту только в том случае, если не превышают установленный порог потребления электроэнергии.