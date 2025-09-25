Госдума предупреждает о мошенниках, маскирующихся под благотворительные фонды

Мошенники создают сайты-двойники благотворительных фондов и фейковые страницы НКО, предлагая гражданам «ежемесячные выплаты» в размере 500 тысяч рублей якобы семьям военнослужащих СВО, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, злоумышленники ссылаются на «приказ президента», заверяют, что средства застрахованы государством, и публикуют дипфейки с отзывами якобы от бойцов.

Лантратова подчеркнула, что проблема особенно актуальна во время СВО, так как мошенники эксплуатируют доверие граждан и их патриотические чувства. В соцсетях фейковые страницы часто выглядят убедительно: публикуются эмоциональные посты, собираются лайки и репосты, однако проверить их достоверность сложнее, чем сайты.

Для борьбы с мошенничеством Госдума рассматривает законопроект, обязывающий НКО указывать официальные сайты при подаче электронной отчетности в Минюст, а также предусматривающий идентификацию страниц организаций в соцсетях. Это позволит гражданам сверять данные и отличать настоящие фонды от подделок.

Лантратова добавила, что главная защита от мошенников — бдительность граждан. Законопроект и идентификация страниц создадут барьер для злоумышленников, но важно, чтобы проверка была простой и доступной для всех, особенно для пожилых людей и тех, кто плохо разбирается в цифровых технологиях.

Ранее стало известно, что пенсионер на Сахалине потерял свыше 200 тыс. руб. из-за мошенников.