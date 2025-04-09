Госдума приняла закон о защите охраняемых объектов от дронов

В Государственной Думе депутаты проголосовали во втором и третьем чтениях за закон об охране объектов от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило РИА Новости.

По новому закону сотрудникам охраны из ряда ведомств разрешается применять оружие против беспилотников как на различных объектах, так и вне их. Помимо этого внесены изменения в порядок охраны приаэродромной территории. Теперь в четвертой подзоне аэродромов и аэропортов разрешено устанавливать средства, которые в состоянии пресекать нахождение «беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве». Это позволит лучше защитить объекты от атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект закона, по которому некоторые категории женщин с детьми будут избавлены от уплаты НДФЛ. Это, по мнению парламентариев, станет дополнительным финансовым стимулом для повышения рождаемости и внесет вклад в решение демографических проблем в России.