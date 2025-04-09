В Госдуме предложили отменить налог на доходы для женщин с детьми

Сергей Миронов, лидер фракции СРЗП, и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков представят в парламент проект закона, предусматривающий отмену налога на доходы для матерей. Информацию об этом предоставила пресс-служба партии, сообщил ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении ТАСС, планируется внести поправки в Налоговый кодекс РФ. Предлагается освободить от уплаты подоходного налога женщин до 30 лет, родивших или усыновивших первого ребенка, при условии, что их заработок не превышает трехкратный размер МРОТ.

Кроме того, инициатива включает освобождение от НДФЛ женщин любого возраста, родивших или усыновивших второго ребенка, если их доход не выше четырехкратного МРОТ.

Миронов подчеркнул ТАСС, что отмена НДФЛ для женщин станет дополнительным финансовым стимулом для повышения рождаемости и внесет вклад в решение демографических проблем в России.

Бабаков в свою очередь отметил, что предложенная мера призвана поддержать работающих матерей, снизить налоговое бремя и улучшить материальное положение семей с детьми.

Ранее Миронов предложил выдавать наборы помощи молодым матерям с новорожденными.