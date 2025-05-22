Госдума запросила проверить информацию о проведении в Ельцин Центре антироссийских мероприятий

Следственному комитету России и другим правоохранительным ведомствам необходимо проверить Ельцин Центр на предмет проведения различных антироссийских мероприятий. С таким запросом к силовикам обратился Михаил Делягин, депутат Государственной думы. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее в Сети появлялась информация, что Ельцин Центр нарушает закон, поскольку проводит в своих стенах мероприятия антироссийской направленности. Парламентарий направил соответствующие запросы Следственному комитету, Генеральной прокуратуре, министерствам юстиции и внутренних дел. Он адресовал их главам этих ведомств.

«Прошу провести содержательную проверку изложенной в публикациях информации, принять необходимые меры по существу дела и проинформировать меня», — указал Делягин в официальных посланиях.

Ранее говорилось о сообщении, которое сделал председатель Госдумы Володин. Он призвал покаяться представителей КПРФ, которые сейчас ратуют за переименование Волгограда в Сталинград. Володин напомнил, что в свое время населенный пункт сменил название именно по инициативе коммунистов. По его мнению, если партия передумала и полярно сменила точку зрения, то ей стоит совершить покаяние за предыдущий поступок.