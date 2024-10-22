Госорганам могут разрешить скрывать часть информации в военное время

Госорганам могут разрешить скрывать часть информации при военном положении. С данной инициативой выступил Минюст РФ.

Соответствующие поправки планируется внести в закон «О военном положении», сообщает РБК.

Минюст предлагает разрешить Верховному суду, Генпрокуратуре, СК РФ, судам, следователям и прокурорам ограничивать доступ к информации о деятельности органов федеральной и региональной власти, а также местного самоуправления на территориях, где введено военное положение.

Цель реализации данной инициативы — необходимость обеспечения безопасности деятельности госорганов в военное время.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, документ будет рассмотрен на заседании правительства.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что с 19 октября 2022 года военное положение действует на территории ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Госорганы этих субъектов публикуют информацию о своем местонахождении, времени работы, мероприятиях. Их деятельность может быть дестабилизирована терактами, экстремистскими действиями, поэтому необходимо внести поправки.

Ранее сообщалось о том, что Минюст предложил увеличить штрафы по 36 экономическим статьям.