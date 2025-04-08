Гости из свадебного кортежа в Карачаево-Черкесии устроили массовое ДТП и стрельбу

В Карачаево-Черкесской Республике на свадьбе произошел инцидент. Там водители нескольких машин таранили друг друга, чтобы ехать первыми в кортеже. Затем они и вовсе устроили стрельбу. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Свадебная процессия из нескольких машин в Карачаево-Черкессии устроила автобитву в лучшем стиле компьютерных игр. Несколько водителей не хотели уступать друг другу место во главе колонны, в результате чего они таранили друг друга в попытке вырваться вперед. Когда к месту массового ДТП приехали правоохранители, то один из гостей открыл стрельбу.

«Участники заезда были доставлены в полицию. Все водители признали вину и пообещали больше так не делать», — указал микроблог.

В отношении всех правонарушителей составлены административные акты. Оружие у стрелка было изъято и отправлено на экспертизу. Уже после решения криминалистов станет известно, что именно грозит стрелявшему.

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