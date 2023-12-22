Гостиница с офицерами ВСУ и НАТО взлетела на воздух в зоне СВО

Ударом ракет были уничтожены военные из рядов ВСУ и НАТО. Случилось это в гостинице «Европа» в Мирнограде западнее Авдеевки. На собрании были только высокопоставленные лица. Они не слишком скрывали свою встречу, пишет «Московский комсомолец».

Как только информация о сборе поступила военным ВС РФ, было принято решение о пуске ракет «Искандера». Таким образом ВС Украины лишили ряда важных военных, а также опытных иностранных инструкторов из НАТО. Однако военкоры полагают, что такую информацию о потерях будут тщательно скрывать на Западе.

«По череде некрологов из западной прессы можно будет без труда узнать, кто из натовских офицеров вчера вечером «разбился на вертолете», «сорвался в горах» и «подавился баварской сосиской», — пишут военкоры.

Напомним, что под Авдеевкой проходят запасные линии обороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский намекнул Путину о решении по НАТО во время пресс-конференции.