«Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик gmail

Тем гражданам России, которые привязали свои аккаунты к почтовому сервису gmail.com, необходимо сменить свои электронные почтовые ящики. Об этом сообщил ТАСС.

Издание заявило, что «Госуслуги» начали рассылку предупреждений, в которых предлагают перенести свою почту на новые адреса, уже не связанные с gmail.com.

«Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», - указывает портал.

Поскольку на электронную почту своим клиентам «Госуслуги» рассылают важные сообщения, а также пароли для доступа к аккаунтам, то пользование продуктами от Google может стать небезопасным. Вместо почтового ящика gmail.com людям предлагают использовать любой другой, например, сервис @xmail.ru, разработанный российской компанией VK.

Ранее эксперт Халитов выразил мнение, что американская корпорация Google может заблокировать все свои продукты для клиентов с территории РФ. Все такие сервисы являются неотъемлемой частью операционной системы Android, и по этой причине могут внезапно перестать функционировать.