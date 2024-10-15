Россиян предупредили о возможной блокировке сервисов Google

Американская корпорация Google может заблокировать свои сервисы в России, работающие на операционной системе Android. Такое мнение выразил в интервью RTVI выразил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов.

Речь идет о таких мелких сервисах, как Google Mobile Services, которые российские пользователи используют ежедневно.

Они являются неотъемлемой частью ОС Android, на которой работают большинство смартфонов. Данные сервисы отвечают за геолокацию, прогноз погоды и другие вещи, пояснил эксперт.

Россияне могут лишиться доступа к Google Drive, Gmail и другим, считает Халитов.

Эксперт также добавил, что российские пользователи также могут лишиться даже возможности получать уведомления от приложений банков, так как в них используются push-сервисы от Google.

Ранее сообщалось о том, что Белкина назвала ожидаемым иск Google к российским СМИ.