Готовивший убийство инженера ОПК в Ижевске рассказал на видео о вербовке

ФСБ опубликовала видео с задержанным в Ижевске мужчиной, который готовил убийство сотрудника одного из предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

На опубликованном видео фигурант подробно рассказал о схеме вербовки. По его словам, мошенники сначала похитили у него деньги, после чего предложили «вернуть» деньги путем совершения преступления.

Согласно показаниям задержанного, неизвестный куратор поручил ему организовать подрыв сотрудника оборонного предприятия с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

На кадрах, предоставленных ФСБ, видно, как мужчина проводит предварительную разведку — снимает на мобильный телефон дом потенциальной жертвы.

В момент съемки силовики и задержали подозреваемого. При обыске у него изъяли средства связи, подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств и ядовитых веществ, а также другие вещественные доказательства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе (СИЗО). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ накрыла лабораторию под Новосибирском, созданную по заданию с Украины.