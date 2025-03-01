Готовивший убийство митрополита Тихона оказался сторонником Навального

Журналистам стало известно, что клирик Никита Иванкович, который готовил теракт против митрополита Тихона, регистрировался на различных интернет-платформах, поддерживавших Алексея Навального. Об этом сообщило РИА Новости.

Осведомленный источник сообщил изданию, что Иванкович ранее регистрировался на различных сайтах, которые поддерживали Навального. Журналисты решили проверить информацию и ознакомились с базой данных одного из таких порталов, которая была слита в Сеть четыре года назад. Оказалось, что Иванкович регистрировался на этом ресурсе в марте 2021 года. Он указал свою почту.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ вскрыли подготовку теракта, направленного против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Его планировалось провести в Сретенском монастыре с помощью взрывчатки. После совершения теракта преступники планировали покинуть территорию России, используя поддельные документы. Одним из злоумышленников оказался клирик Иванкович.