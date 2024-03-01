Грабил торговые автоматы: мужчину, подозреваемого в серии краж, задержали в Подольске

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковном Подольске двадцативосьмилетнего уроженца Рязанской области, подозреваемого в серии краж денег из торговых автоматов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник во время работы в компании по установке и обслуживанию вендинговых аппаратов сделал от них дубликаты ключей. Затем уволился и в течение нескольких месяцев неоднократно похищал деньги из устройств по продаже еды и напитков, расположенных в микрорайоне Климовск. Отмечается, что общий ущерб составил около тридцати тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено три уголовных дела по статье 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по месту проживания подозреваемого в совершении данных преступлений. При обыске у задержанного были изъяты ключи от торговых аппаратов. Со слов мужчины, похищенные денежные средства он использовал для погашения долгов, а также купил одежду.

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