Грабитель в гидрокостюме украл $10 тысяч из ресторана Disney и уплыл

Во Флориде произошло дерзкое ограбление ресторана Disney Springs, расположенного на воде. По информации Unilad, неизвестный мужчина, одетый в черный гидрокостюм и очки, проник в кабинет менеджера после полуночи и похитил $10 тыс. наличными. После этого он скрылся, уплыв по озеру, что затруднило его поимку.

По словам свидетелей, грабитель приказал сотрудникам встать на колени и закрыть глаза. Хотя у него не было огнестрельного оружия, он держал в руках неустановленный предмет, который мог быть использован для угроз.

Никто из сотрудников не пострадал. Ресторан возобновил работу уже через 12 часов после инцидента.

Интересно, что за месяц до ограбления в ресторане были усилены меры безопасности, однако это не предотвратило кражу. Полиция продолжает расследование, но личность подозреваемого пока не установлена.

