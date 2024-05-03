«Грады» разнесли опорные пункты ВСУ в Часовом Яре

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ивановских десантников нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ в Часовом Яре, сообщили в Минобороны РФ.

Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени с помощью БПЛА. Это позволило поразить заданные цели с минимальным расходом боеприпасов.

В результате работы «Града» были уничтожены автомобиль и до отделения пехоты, которая укрывалась в опорных пунктах, оборудованных в заброшенных строениях.

Ранее немецкое издание Welt сообщало, что российская армия добилась прорыва под Часовым Яром, одним из ключевых пунктов обороны противника в ДНР.