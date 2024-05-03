Ситуация под городом Часов Яр непрерывно накаляется для украинской армии. Российские подразделения сумели добиться прорыва на этом участке фронта. Такие сведения привело немецкое издание Welt.

Журналист Кристофер Ваннер сообщил, что украинские военные сумели укрепить город Часов Яр, который находится на севере Донецкой народной республики. Российские войска сейчас штурмуют укрепрайоны, причем делают это успешно.

«Русские, очевидно, совершили прорыв. И там обстановка для украинцев накаляется», - указал Ваннер.

В то же время данный населенный пункт имеет важное стратегическое значение. С его падением открывается путь на Краматорск, Славянск и Константиновку.

Ранее российское министерство обороны рассказало о подвиге бойца, в одиночку уничтожившего пулеметный расчет неприятеля. Он сумел пробраться через заминированный участок местности к окраине населенного пункта, который был занят врагом. Там он уничтожил десять вражеских солдат.