Гражданин Китая пытался вывезти из России полсотни украшений на пять миллионов рублей

В Шереметьево задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из России ювелирные изделия общей стоимостью около пяти миллионов рублей, сообщила пресс-служба ФТС.

Пассажира с контрабандой остановил инспектор таможни на «зеленом» коридоре. В рюкзаке 35-летнего иностранца обнаружили тридцать две пары серег, пятнадцать колец и три цепочки. Украшения выполнены из золота 585 пробы со вставками бриллиантов, цитрина, рубинов, топаза, сапфиров, изумрудов, корунда, граната, кварца и аметиста.

Товары были размещены в обувной коробке. Задержанный заявил, что не знает таможенных правил, а драгоценности его попросили перевезти в КНР. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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Ранее сообщалось, что таможенники в Шереметьево обнаружили у гражданина Ирана золотой лом на пять миллионов рублей.