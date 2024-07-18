Золотой лом на 5 миллионов рублей обнаружили в багаже у иранца в Шереметьево

Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотого лома общей стоимостью пять миллионов рублей, передает пресс-служба ФТС России.

Нарушителем оказался 37-летний гражданин Ирана. Золотой лом, среди которого были части ювелирных украшений и зубные коронки, находился в чемодане пассажира.

Мужчина заявил, что товары были приобретены в России его другом, он попросил привезти их в Иран, а о стоимости изделий и правилах их вывозы он якобы не знал.

Лом был изъят. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пассажир Домодедово пытался ввезти в Россию чучело пятнистого оленя.