Гражданин США Гордон Блэк отказался признать свою вину в суде Владивостока

Американский подданный обвиняется в нападении на женщину. Сам он отрицает, что угрожал своей подруге убийством. Об этом сообщили РИА Новости .

Американский военнослужащий познакомился с россиянкой в Южной Корее, где он проходил службу. Позже он приехал к ней в гости в Приморье. Отношения закончились тем, что военный из Соединенных Штатов напал на даму, схватил ее за шею, после чего вытащил из ее кошелька 10 тысяч рублей. При этом он угрожал своей подруге убийством. Блэк в суде лишь частично признал выдвинутые против него обвинения. Он сознался в том, что отобрал деньги, но при этом заявляет, что никаких угроз с его стороны не было.

Девушка заявила, что ей так и не компенсировали понесенный ущерб. Американец отрицает и этот факт. Он говорит, что перевел ей деньги, плюс она должна была получить вместо него возврат залога за арендованную ранее квартиру. Пострадавшая же говорит, что Блэк испытывает трудности с психикой, и ему надо проходить лечение у психиатра.

Ранее сообщалось, что в Крыму состоялся суд над двумя экс-сотрудниками погранслужбы Украины. Их судили за захват российского судна «Норд» в акватории Азовского моря. Их обоих приговорили к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, причем первые три года им предстоит провести в тюрьме.