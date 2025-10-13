Гражданин Украины предстанет перед судом за осквернение мемориалов

В российской столице гражданин Украины предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над памятными местами военной истории. Информацию об этом предоставили в пресс-службе прокуратуры города Москвы.

Ему инкриминируют нарушение статей 207.3 («Распространение фейковых сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации») и 243.4 («Осквернение воинских захоронений и мемориальных сооружений, посвященных защитникам Отечества и воинской славе России») Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, 22 марта 2022 года Владислав Балинский, 51-летний гражданин Украины, разместил в открытом доступе в одной из социальных сетей публикацию, содержащую недостоверные сведения об использовании российских Вооруженных сил.

Кроме того, совместно с неустановленными лицами, в отношении которых возбуждено отдельное уголовное дело, в ночь на 7 сентября 2024 года на территории мемориального комплекса «Крылья Победы» в Одессе при помощи инструментов повредил барельефы и облицовку, нанеся ущерб исторической ценности объекта.

Помимо этого, в период с 22 по 28 сентября 2024 года они повторно повредили барельефные изображения и плиты на территории того же мемориального комплекса.

В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемый объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что двое школьников подожгли Мемориал славы в Кировграде Свердловской области.