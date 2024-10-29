Гражданин Украины приговорен к 25 годам заключения за убийство экс-командира подлодки «Краснодар»

Краснодарский краевой суд вынес решение в отношении Сергея Денисенко, гражданина Украины и России, признанного виновным в убийстве Станислава Ржицкого, экс-командира подводной лодки «Краснодар». Судебное разбирательство также охватило обвинения в незаконном обороте оружия и государственной измене, сообщил «Ъ».

В течение первых пяти лет Денисенко будет находиться в заключении в тюрьме, а оставшуюся часть своего срока проведет в исправительном учреждении с жестким режимом.

Кроме того, ему было назначено денежное взыскание в размере 500 тысяч рублей.

Станислав Ржицкий, капитан второго ранга в запасе, был убит 10 июля 2023 года во время утренней пробежки в парке «Затон» в Краснодаре.

Ржицкий ранее командовал подводной лодкой Черноморского флота «Краснодар», находясь часто на виду в СМИ.

Следствие установило, что его медийная активность привлекла внимание украинских спецслужб, которые ошибочно посчитали его вовлеченным в действия специальной военной операции.

На самом деле после отставки в конце 2021 года он работал в городской администрации.

По версии обвинения, украинские спецслужбы завербовали Сергея Денисенко, бывшего главу Федерации карате Украины, для устрашения российских военных.

Он получил оружие и информацию о Ржицком, и с использованием методов конспирации выследил и убил его. Денисенко был задержан на следующий день и признался в преступлении.

25 июня 2024 года СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Денисенко, которого обвиняли в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар».