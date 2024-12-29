Гражданина РФ арестовали за передачу украинским спецслужбам данных о нефтебазах в Московской области

Россиянин передавал украинским спецслужбам информацию о нефтебазах на территории Московской области. За это он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.

Гражданин РФ начал работать на украинскую разведку в мае этого года. Ему поручили вести сбор данных об объектах топливно-энергетического комплекса на территории Московской области.

«30 июня этого года я собрал и передал информацию украинской военной разведке о нефтебазах для использования против безопасности Российской Федерации», — признался задержанный.

По решению Хамовнического суда злоумышленника взяли под стражу. Он при этом согласился, что его поступки являются государственной изменой. Теперь ему грозит длительный срок лишения свободы вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что московский суд отправил в колонию вывшего высокопоставленного полицейского. Экс-правоохранитель занимал пост замначальника управления по вопросам миграции, и вместе с подельниками занимался организации нелегального въезда иностранных рабочих в РФ. За это ему дали 6,5 лет лишения свободы.