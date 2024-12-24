Высокопоставленного московского полицейского отправили в колонию за организацию незаконной миграции

Бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрию Тахтаулову вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции. Ему дали 6,5 лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

В Басманном суде города Москвы состоялось слушание дела об организации незаконной миграции. Двое бизнесменов, Андрей Школьников и Виталий Абрамов, ходатайствовали перед правоохранителями о приглашении рабочих из-за рубежа. Тахтаулов знал, что приглашения являются фиктивными, но оформлял приглашения на въезд трудовых мигрантов. Ему помогал Вячеслав Фокин, который работал руководителем отдела в том же самом управлении. В итоге преступная схема была вскрыта. После двух лет следствия четверо подозреваемых пошли под суд.

«Приговором суда Тахтаулов Дмитрий Юрьевич признан виновным в совершении преступления», — указали журналистам в суде.

Ему, как и Фокину, дали по 6,5 лет лишения свободы. Абрамов и Школьников получили по 6 лет колонии. В данный момент рассматривается вопрос об изъятии имущества Тахтаулова в доход государства.

Ранее сообщалось, что московский суд приговорил гражданина США Спектора к 15 годам строгого режима за шпионаж. Его обвиняли в том, что он дал взятку помощнице вице-премьера России.