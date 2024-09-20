Россиянина, разыскиваемого Интерполом, депортировали из Греции в РФ

Айрата Салахова, гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом за торговлю наркотиками, депортировали из Греции в Россию. Информацию об этом опубликовала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в Афинском аэропорту представители греческих правоохранительных органов передали Айрата Салахова сотрудникам российского Интерпола и ФСИН», — сообщила она.

По данным следствия, в 2006 году Салахов вместе с сообщниками приобрел партию героина для последующей продажи. Однако преступный замысел был сорван.

Уголовное дело было возбуждено, и Салахов был заочно осужден на восемь лет лишения свободы. Поскольку он скрылся за границей, его объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что кровля обрушилась из-за крупного пожара на территории завода в Подольске.