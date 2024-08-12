Гражданина Украины задержали в Перу по обвинению в убийстве россиянки

Перуанские правоохранители заподозрили мужчину с украинским гражданством в убийстве женщины из России. Сообщение об этом от судебных властей Перу появилось в социальной сети Х.

Украинца подозревают в том, что он убил и расчленил россиянку. Судебное слушание по этому поводу должно состояться 12 августа, на нем рассмотрят возможность предварительного заключения подозреваемого. Его хотят отправить за решетку на 9 месяцев на время следствия.

«Обвиняемому вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами гражданки России», — указали представители суда.

Само убийство произошло 8 августа, оно случилось в оздоровительном центре в департаменте Лорето на севере страны. Правоохранители считают, что подозреваемый мог быть под воздействием наркотических средств.

Ранее сообщалось, что дипломатические связи с Перу были разорваны Венесуэлой. Правительство этой страны обвинило перуанские власти в игнорировании воли венесуэльского народа и безрассудных заявлениях. После этого дипломаты из Венесуэлы выехали с территории Перу.