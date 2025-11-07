Гражданка РФ Юлия Бородихина скончалась на тайском острове Пхукет

По предварительной информации, полученной от свидетелей, россиянка в последние несколько дней перед смертью чувствовала себя плохо и жаловалась на проблемы со здоровьем. Ее бездыханное тело обнаружили в одном из помещений на острове и оперативно доставили в госпиталь Чалонг. Несмотря на усилия тайских медиков, спасти жизнь женщины не удалось.

В настоящее время полиция Пхукета проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Российское консульство в Таиланде подключилось к ситуации и оказывает необходимое содействие семье погибшей. Основная задача дипломатов — помочь в организации возвращения на родину двоих детей погибшей гражданки РФ.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли мертвым пропавшего накануне российского туриста.