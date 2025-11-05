«Он просто хотел искупаться»: почему никто не успел помочь пропавшему в Таиланде россиянину?

Генеральное консульство России в Пхукете подтвердило гибель российского туриста, который пропал во время купания в море у пляжа Найтхон, передает РИА Новости.

По информации местных властей, тело мужчины было найдено спустя сутки после начала поисков.

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с тайскими правоохранительными органами и готовы оказать помощь в репатриации тела на родину.

По словам друзей погибшего, утром в воскресенье, 3 ноября, мужчина отправился купаться, несмотря на красные флажки, установленные вдоль пляжа. Через несколько минут его захлестнула сильная волна отбойного течения, и он исчез под водой.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция и добровольцы. Поиски велись при помощи гидроциклов и водолазов, однако сильный прибой осложнял работу.

Очевидцы сообщили, что последние дни на Найтхоне сохранялись неблагоприятные погодные условия, а флажки предупреждали отдыхающих об опасности купания. Несмотря на это, многие туристы продолжали заходить в воду.

Тело россиянина обнаружили неподалеку от берега. Тайские власти проводят проверку обстоятельств трагедии.

