Гражданка Украины выскочила на встречку в Болгарии и протаранила машину с тремя россиянами

В Болгарии произошло ДТП, которое устроила женщина, гражданка Украины. Она выехала на встречную полосу и врезалась в машину, в которой двигались трое россиян. Об этом сообщил портал DarikNews.

Авария произошла в болгарском городе Варна утром среды, 6 августа.

«Автомобиль, которым управляла гражданка Украины, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором ехали трое россиян», — указало издание.

Журналисты добавили, что сразу после ДТП всех пострадавших доставили в больницу. Они находятся под присмотром врачей, их жизням ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Тульской области произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Луганск — Москва. Транспортное средство столкнулось с опорой пункта взимания платы. В результате происшествия пострадали 39 человек, включая пятерых детей. Предварительной причиной ДТП стал сильный туман, значительно ухудшивший видимость на участке дороги.