В Тульской области автобус с пассажирами врезался в опору: 35 человек пострадали

В Тульской области произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Луганск — Москва, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.

Авария произошла утром 5 августа на 228-м километре трассы М-4 «Дон», где транспортное средство столкнулось с опорой пункта взимания платы.

Как передает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, в результате происшествия пострадали 39 человек, включая пятерых детей.

Спасатели госпитализировали 35 пострадавших, среди которых трое несовершеннолетних. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, остальные люди получили травмы средней степени тяжести.

Предварительной причиной ДТП стал сильный туман, значительно ухудшивший видимость на участке дороги. В момент аварии в автобусе находились 48 человек.

Медики планируют организовать телемедицинские консультации с ведущими специалистами федеральных центров для тяжело пострадавших. Местные власти развернули пункт временного размещения для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области автобус с туристами столкнулся с грузовым поездом.