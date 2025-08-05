В Тульской области автобус с пассажирами врезался в опору: 35 человек пострадали
Автобус, следовавший из Луганска в Москву, попал в ДТП на трассе М-4 под Тулой
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В Тульской области произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Луганск — Москва, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.
Авария произошла утром 5 августа на 228-м километре трассы М-4 «Дон», где транспортное средство столкнулось с опорой пункта взимания платы.
Как передает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, в результате происшествия пострадали 39 человек, включая пятерых детей.
Спасатели госпитализировали 35 пострадавших, среди которых трое несовершеннолетних. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, остальные люди получили травмы средней степени тяжести.
Предварительной причиной ДТП стал сильный туман, значительно ухудшивший видимость на участке дороги. В момент аварии в автобусе находились 48 человек.
Медики планируют организовать телемедицинские консультации с ведущими специалистами федеральных центров для тяжело пострадавших. Местные власти развернули пункт временного размещения для пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области автобус с туристами столкнулся с грузовым поездом.