Гражданку России задержали в Крыму при подготовке теракта на железной дороге

Молодая женщина по заказу украинских спецслужб планировала сжечь релейный шкаф на крымской железной дороге. Она была задержана сотрудниками ФСБ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

24-летняя девушка планировала поджечь релейный шкаф, такое задание ей дали украинские кураторы.

«Задержана гражданка России 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта», - указали правоохранители.

У дамы были изъяты самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, которые содержали ее переписку с представителями спецслужб Украины. Уже возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Женщине также могут вменить государственную измену.

Ранее ФСБ вскрыла в Санкт-Петербурге целую террористическую ячейку, которая хотела устроить теракт. Четыре человека, разделявшие националистическую идеологию, планировали отравить продукты, которые должны были отправиться в зону специальной операции.