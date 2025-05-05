Гражданку США задержали у госрезиденции Путина

Как сообщил телеграм-канал Baza, задержание 30-летней американки произошло около двух недель назад, однако точная дата неизвестна. Женщина, представившаяся Алексой Рей, уроженкой Техаса, не смогла объяснить цель своего визита в Ново-Огарево, ссылаясь на незнание русского языка. Для дальнейшего разбирательства она была передана сотрудникам полиции.

Согласно информации из социальных сетей, Алекса регулярно посещает Россию и в настоящее время находится в стране по туристической визе. Источники утверждают, что с сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, но покинула ее 31 декабря в связи с закрытием отеля на время новогодних праздников.

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