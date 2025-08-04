Гражданский самолет нарушил воздушную зону над резиденцией Трампа в Бедминстере

В США вновь произошел инцидент с нарушением воздушного пространства в районе гольф-клуба президента Дональда Трампа, сообщила пресс-служба командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсетях.

По информации ведомства, из-за инцидента истребители ВВС США были экстренно подняты в воздух для перехвата гражданского самолета, вторгшегося в ограниченную зону над Trump National Golf Club в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Военные применили стандартный протокол действий — сопровождали нарушителя и выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота. В результате этого самолет был благополучно выведен из запретной зоны без дальнейших инцидентов.

Это уже второй подобный случай за последний месяц. В начале июля американские истребители пять раз за день перехватывали воздушные суда, нарушившие границы воздушного пространства над президентской резиденцией. Тогда военные также использовали визуальные сигналы для предупреждения летчиков.

Ранее сообщалось, что у берегов Северной Каролины в воду рухнул легкомоторный самолет.