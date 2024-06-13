Греческое судно терпит бедствие в Красном море после атаки хуситов

В акватории Красного моря движение «Ансар алла» нанесло удар по судну, которое шло под флагом Либерии. Оно принадлежит собственнику из Греции. В данный момент судно начало тонуть. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США.

Торговое судно Tutor находится в управлении компании из Греции. Оно двигалось из России в Индию, и на этом пути подверглось атаке хуситов.

«Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor», - указали военные.

На судне возникла большая течь. Его машинное отделение оказалось повреждено. Сами хуситы уже заявили, что Tutor тонет, и может отправиться на дно в скором времени.

Хуситы регулярно атакуют торговые суда, которые следуют неподалеку от побережья Йемена. Временами они наносят удары по двум и более судам своими ракетами и беспилотниками.